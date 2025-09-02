В России рассказали о планах НАТО использовать японский флот

Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира. Об этом он высказался в интервью aif.ru.

Патрушев назвал Японию одной из мощнейших морских держав мира. По его словам, флот страны умеет решать практически любые задачи даже в отдаленных зонах Мирового океана.

«"По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира. Именно поэтому в настоящее время в Токио прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны», — добавил он.

В России уличили Японию в напускном пацифизме

Ранее либерально-демократическая партия (ЛДП) в Японии начала обсуждать создание «азиатской версии НАТО», в связи с чем в штаб-квартире партии был создан специальный комитет. Однако многие члены ЛДП относятся к данной идее с большим скептицизмом из-за сложностей в ее осуществлении и необходимости внесения изменений в конституцию страны.