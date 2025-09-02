ВС РФ начали формирование новой буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями.

Российские войска продвинулись вглубь Украины в районе Казачьей Лопани. Заняты позиции восточнее населенного пункта, до самого села осталось порядка семи километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Также ВС РФ удалось в ходе тяжелых боев продавить вражескую оборону в лесах западнее Волчанска. Наши штурмовые группы закрепились на новых рубежах к северу от села Синельниково - до него осталось пройти менее двух километров.

В Купянске ВСУ не выдерживают натиска русской пехоты и оставляют позиции. Очередной такой эпизод произошел на северо-западе города, где полсотни украинских солдат сбежали с опорных пунктов на улице Долгалевской и железнодорожной станции Кооптах.