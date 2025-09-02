Над двумя российскими городами прогремели взрывы
В небе над Таганрогом и Ростовом-на-Дону раздалось несколько взрывов. По данным Telegram-канала Shot, Вооруженные силы Украины пытаются атаковать область при помощи беспилотников.
«Было слышно в общей сложности от пяти до восьми взрывов рядом с Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении. Местные жители также видели вспышки в небе.
По предварительным данным, работает система противовоздушной информации. О пострадавших и разрушениях не сообщается, официальная информация пока не поступала.
Ранее под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника.