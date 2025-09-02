Британия оценивает войска на случай отправки на Украину

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о проведении оценки боевой готовности британских войск для потенциальной отправки на Украину в рамках гарантий безопасности, которые могут быть предоставлены после завершения текущего конфликта. Слова министра приводит РИА Новости.

© Газета.ru

«Что касается вооруженных сил, то я провожу оценку уровня готовности и ускоряю [выделение необходимого] финансирование для подготовки к любому возможному развертыванию», — сказал глава ведомства, выступая в Палате общин.

Он также отметил продолжающуюся совместную с Францией разработку концепции военной миссии «коалиции желающих» на Украине. По словам Хили, более 200 военных планировщиков из 30 стран оказывают помощь в разработке планов на случай прекращения огня, включая защиту воздушного и морского пространства, а также обучение украинских военнослужащих.

Хили сообщил о предстоящей встрече с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, посвященной обсуждению гарантий безопасности для Украины, а также о запланированной на следующей неделе встрече в Лондоне с участием министров обороны Италии, Польши, Украины, Франции и Германии.

