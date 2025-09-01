Директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса «Фидес —Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер заявил, что Украина готовит новую атаку по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Менцера, об этом говорит риторика украинских СМИ. В качестве доказательства своих слов, он привел фрагмент выступления украинского журналиста Сергея Сидоренко, который заявил, что ВСУ вновь могут атаковать нефтепровод, если он будет восстановлен.

«Зеленский готовит очередную атаку на нефтепровод "Дружба". Слова ручного журналиста Зеленского Сергея Сидоренко понятны: они готовятся к очередному "удару". Эти атаки наносят больший вред Венгрии и Словакии, чем России. Украинцы атакуют нас. Нашу энергетическую безопасность, наш суверенитет», — заявил Менцер.

Политик также добавил, что Евросоюз (ЕС) «бездействует», наблюдая за атаками по нефтепроводу. Такое поведение Менцер назвал «позорным».

«Зеленский атакует нас, угрожает нам и шантажирует нас, вынуждая поддержать членство Украины в ЕС. Но мы никогда не поддадимся украинскому шантажу», — добавил он.

Ранее Венгрия призвала Украину не атаковать нефтепровод «Дружба».