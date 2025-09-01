Сенатор призвал США выйти из НАТО

Американский сенатор Майкл Ли призвал США выйти из НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Ли в соцсетях.

В своем сообщении сенатор заявил, что США будут втянуты в исламистскую войну в Европе, если останутся в составе НАТО. Таким образом он отреагировал на новости о митинге мигрантов в Германии.

«Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», — заявил он.

Ранее СМИ заявили о том, что в Европе поднялась волна антимигрантских настроений.