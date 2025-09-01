Британия оценила боеготовность своих войск на случай отправки на Украину

Лондон проводит оценку боеготовности британских войск на случай возможной отправки на Украину в рамках гарантий безопасности после урегулирования конфликта, заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. Об этом пишет ТАСС.

Выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента, он отметил, что Великобритания вместе с Францией продолжает работать над концепцией военной миссии «коалиции желающих» на Украине.

«Что касается вооруженных сил, то я провожу оценку уровня готовности и ускоряю [выделение необходимого] финансирование для подготовки к любому возможному развертыванию», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее газета The Telegraph писала, что Великобритания не может отправить контингент на Украину по инициативе «коалиции желающих» из-за нехватки солдат и техники.