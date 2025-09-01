В Лондоне раскрыли размеры переданной за 50 дней Украине военной помощи

Лондон в течение 50 дней передал Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Министр отметил, что британские власти в июле начали 50-дневную кампанию по оказанию военной помощи Киеву. За этот период украинская армия получила от Великобритании почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч снарядов и ракет, 2,5 тысячи дронов, 30 единиц транспортных средств и инженерного оборудования, 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

16 августа лидеры стран Европейского союза и Великобритании заявили, что исключают любые ограничения на поставки оружия Украине или отказ от интеграции страны в ЕС и НАТО.

10 августа стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте гарантировал поставки оружия Украине.