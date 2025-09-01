В Германии выступили с призывом к НАТО из-за учений в Балтийском море

Немецкое издание Handelsblatt заявило, что НАТО нужно быть сдержаннее из-за российско-белорусских учений «Запад-25».

В публикации указывается, что этапы учений НАТО Quadriga-2025 на Балтике пересекаются с «Запад-25» в Белоруссии. По мнению автора издания, из-за этого НАТО надо быть осторожным и сдержанным, чтобы не обострять конфликт с Россией.

«Угроза остается неизменной – гибридная и конвенциональная. Путин следит за нами. Его планы выходят за пределы Украины. Как вооруженные силы мы должны быть к этому готовы», — заявил генинспектор бундесвера Карстен Брайер.

Ранее в Минске рассказали о целях учений «Запад-25».