Чикаго готовится к «вторжению» Трампа с бронетехникой

Президент США Дональд Трамп планирует на этой неделе ввести в Чикаго бронетехнику, национальную гвардию, агентов ICE в рамках операции по борьбе с мигрантами, пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

Накануне губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер заявил, что такой шаг будет «вторжением». Он добавил, что не общался с администрацией Трампа по поводу сообщений о планах отправки силовиков в Чикаго.

По данным агентства, операция начнется в пятницу, 5 сентября, в ней наряду с военными будут задействованы сотрудники миграционной и таможенной полиции, пограничной службы.

«Мы уже проводили совместные операции с миграционной и таможенной полицией Чикаго, Иллинойса и других штатов, гарантируя соблюдение наших законов, но мы намерены увеличить ресурсы для этих операций», — уточнила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Чиновница пояснила, что не исключается проведение операций такого типа в Бостоне, Сан-Франциско и ряде других городов, контролируемых как демократами, так и республиканцами.

Вместе с тем, отметили журналисты, региональные власти не собираются помогать федеральным в борьбе с мигрантами.

Так, мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал в субботу, 30 августа, указ, содержащий рекомендации и директивы городским ведомствам и правоохранительным органам «в условиях растущих угроз со стороны федерального правительства».

Согласно документу, полиция Чикаго не будет «сотрудничать с федеральными агентами в совместных патрулях, операциях по задержанию или других правоохранительных функциях, включая контроль за соблюдением иммиграционного законодательства».

В указе также «настоятельно рекомендуется» сотрудникам федеральных правоохранительных органов использовать нательные камеры и воздерживаться от ношения масок.