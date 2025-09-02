Министерство обороны России предупредило Киев о возможных новых территориальных потерях в случае срыва мирных переговоров. Военному политологу Александру Перенджиеву стало известно об этом. Накануне в интернете появилось фото карты, висевшей на стене во время брифинга начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. На карте Украина была изображена без Николаевской и Одесской областей. Это означало бы, что Украина потеряла бы выход к морю.

Перенджиев считает, что это сигнал украинскому руководству и его европейским союзникам. По его словам, карту показали нарочно, чтобы все увидели готовность России освободить Николаевскую и Одесскую области от киевских властей. Таким образом, Москва предупреждает, что срыв переговоров может привести к еще большим территориальным потерям для Украины.

Эксперт также отметил, что западные страны все чаще обсуждают возможность поставок Киеву ракет большой дальности для ударов по российской территории. В ответ на это Генштаб ВС РФ направил четкий сигнал: атаки на российскую территорию приведут к полному контролю над Николаевской и Одесской областями и лишат Украину выхода к морю.