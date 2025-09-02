ВСУ трижды за день ударили дронами-камикадзе по Энергодару

Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли три удара по жилой застройке Энергодара Запорожской области, сообщил в Telegram-канале мэр города Максим Пухов.

Энергодар является городом - спутником Запорожской АЭС. Там проживают сотрудники станции с семьями.

"Не прекращаются террористические атаки ВСУ по Энергодару. Сегодня в течение дня зафиксировано три атаки дронами-камикадзе в черте города. Все атаки совершены в 1-м микрорайоне в жилой застройке", - написал он.

Пухов уточнил, что пострадавших при ударах ВСУ нет, повреждения гражданской инфраструктуры уточняются.