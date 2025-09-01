Марочко назвал пагубной для ВСУ ситуацию в Купянске

Дислоцированные в Купянске Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины в "очень пагубном" положении из-за продвижения армии РФ на данном участке фронта.

Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, солдаты ВСУ в панике дезертируют.

"Морально-психологическое состояние украинских боевиков, которые находятся в Купянске, на крайне низком уровне. Есть факты саботажей и дезертирства, отмечаются панические настроения. Те позиции, которые занимают наши военнослужащие, говорят о том, что оперативно-тактическая ситуация для украинского командования в Купянске очень и очень пагубная", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отвечая на ранее направленный вопрос ТАСС.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российские войска практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории.