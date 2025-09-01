Автор немецкого издания Junge Welt заявил, что Запад ведет войну с Россией и населением Евросоюза и НАТО.

По мнению автора публикации, война ведется в экономической и информационной сфере. В статье также говорится о том, что Германия следует плану НАТО по «балканизации России».

«Сегодня у власти в Федеративной Республике нет неонацистов, хотя в этой стране действует бандеровский культ Киева, и аналогичные явления наблюдаются в Прибалтике и Италии. Там фашизм де-факто реабилитирован», — сказано в статье.

Издание также заявляет, что антироссийская агитация в странах Европы «достигла недосягаемых высот», при этом западные СМИ умалчивают о преступлениях украинской стороны.