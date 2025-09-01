Москалькова рассказала о новых договоренностях с Украиной о военнопленных

Москва и Киев решили продолжить взаимное посещение военнопленных.

Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос журналистов о новых договоренностях с представителем офиса омбудсмена Украины, пишет РИА Новости.

«Последний раз мы обменялись списками посещенных пленных наших и получили 300 писем от наших военнопленных для их жен, матерей, родных и близких», — сказала она.

Москалькова также подчеркнула, что стороны обратились к Международному комитету Красного Креста с просьбой посещать пленных и обеспечивать их предметами первой необходимости.

Российский омбудсмен добавила, что до начала декабря завершится процедура обмена посылками для военнопленных. Она отметила, что это достаточно большая работа, которая требует согласования с компетентными органами.

24 августа состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Процедура состоялась по формуле 146 на 146. Помимо этого, Киев передал восемь мирных жителей Курской области, вывезенных с российской территории в ходе вторжения в регион.