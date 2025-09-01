Названы цели российских «царь-бомб»

Мария Иванова

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что фугасные авиабомбы (ФАБ) ВС России способны уничтожать укрепленные командные пункты. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

Кнутов рассказал, что ФАБ используются для уничтожения бронированной техники, блиндажей и пунктов управления, расположенных на глубине. Эксперт отметил, что ВСУ могут размещать пункты управлениями в частным домах, в которых есть подвалы с бетонными перекрытиями.

«Тут, конечно, нужно использовать только фугасную авиабомбу и даже, возможно, более мощную ракету. <…> Если это командный пункт батальона и выше, то здесь применение ракет целесообразно», - заявил Кнутов.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщил о ликвидации иностранных наемников ВСУ в Днепропетровской области в результате удара ФАБ-3000. По словам собеседника агентства, ликвидированы были как минимум 15 наемников из Испании, еще десять получили тяжелые ранения.

СМИ называют ФАБ-3000 «царь-бомбами». Это трехтонные бомбы, содержащие около 1400 килограммов взрывчатого вещества.