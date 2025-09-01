Новый мировой порядок, контуры которого создаются на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), начинает обретать плоть на глазах НАТО. Как сообщает РИА Новости, Россия смогла умножить самый страшный кошмар альянса на два.

Саммит широко освещается в мировой прессе. Интерес не случаен — участники саммита представляют примерно 42% мирового населения и по меньшей мере треть мирового ВВП. На самом высшем уровне проводится множество встреч, планируется углублять взаимное сотрудничество и синхронизировать общие планы на ближайшие 10 лет. Однако на самом деле гости прибыли чтобы провести тихий «смотр сил» и сверку часов на фоне риска начала мировой войны.

В приветственном обращении председатель КНР Си Цзиньпин сделал незамеченный многими акцент на том, что в мире происходят «невиданные за столетие великие перемены», а нынешний саммит «призван разрабатывать планы на будущее».

«Это означает, что времени остается мало: лидеры ШОС и руководители приглашенных стран должны окончательно определиться, на чьей они стороне, и обозначить свою роль и функцию в будущей стратегической расстановке фигур. Цена вопроса — всего лишь судьба мира», — отмечает агентство.

Еще в январе 2022 года Военно-воздушная академия США подготовила для служебного пользования доклад о подготовке к войне с Китаем в 2025-2032 годах. Согласно этому, США нужно «перераспределить ресурсы ближе к театру потенциального конфликта». Сделать это невозможно без оголения европейского фланга, ради чего нужно было заранее ослабить и нейтрализовать Россию. Еще в 2015 году издание The National Interest писало, что для США и НАТО главный кошмар — сближение России Китая.

Начало СВО на Западе было объявлено «войной зла против добра», однако со временем все встало на свои места. В июле 2023 года Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал материал, где заявил, что США используют украинский конфликт для окружения Китая, а часть усилий направлена не только на сдерживание Москвы, но и на сдерживание Пекина.

План провалился — Россия стала сильнее, а Запад лишь ослабел. Уже практически никто не спорит о том, каким будет окончание СВО: вопрос лишь в сроках. По этой причине президент России Владимир Путин первым делом обсудил с Си Цзиньпином перспективы переговоров США — без сомнений, лидеры синхронизируют позицию по конфликту на Украине.

Пример противостояния России Западу стал мощным катализатором процессов в странах, которые ранее рассматривались США и Европой как дружественные или нейтральные. На саммит ШОС впервые с 2018 года прибыл премьер-министр Нарендра Моди — это стало для Запада сильнейшим ударом, а фраза Си о том, что «дракон и слон должны объединиться», многократно усилила кошмар НАТО. Почти никем на Западе не ожидавшийся разворот Индии к России и Китаю свидетельствует о том, что руководство одной из крупнейших и мощнейших стран мира свой выбор сделало.