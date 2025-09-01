«Рогатая смерть»: офицер раскрыл судьбу украинских морских сил

Судьба сухогруза NS Pride, подорвавшегося на морской мине в порту под Одессой, может повториться с другими судами. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сухогруз подорвался на мине советского образца, оставленной ВСУ в Черном море. Эти мины должны были быть утилизированы, но некоторые оторвались и дрейфуют. Дандыкин считает, что украинские морские силы не проведут траление акватории из-за опасений российского десанта. Это увеличивает риск подрыва других судов у берегов Украины. Эксперт полагает, что в акватории может быть установлено несколько сотен мин.

«Значит, надо ожидать, что эта "рогатая смерть", как ее называли раньше, может подорвать у берегов Украины любое другое судно, под каким бы флагом оно ни шло», — указал Дандыкин.

Напомним, что 26 августа сухогруз NS Pride вышел из Турции и 28 августа прибыл в Сулину, Румыния. С тех пор его данные отслеживания не обновлялись. Представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук отмечал, что сухогруз NS Pride подорвался на неустановленном взрывном устройстве.