В России назвали критичной одну деталь в сообщении об ударе по ключевым элементам ПВО ВСУ

Lenta.ru

Уничтожение радиолокационной станции (РЛС) AN/MPQ-65 оказалось наиболее критичным при ударе российских военных по ключевым элементам системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Эту деталь назвали военблогеры проекта «Военная хроника» в Telegram.

В России назвали критичной одну деталь в сообщении об ударе по ключевым элементам ПВО ВСУ
© РИА Новости

По сообщению авторов портала, уничтожение этой РЛС при ударе Вооруженных сил России стало тяжелой потерей для украинских военных, так как именно она занималась целеуказанием для зенитного ракетного комплекса Patriot, кабина управления и пусковая установка которого также были уничтожены накануне.

«Вся батарея [Patriot] на какое-то время (если не насовсем) будет выведена из строя», — подытожили авторы «Военной хроники».

Об уничтожении комплексов HIMARS и Patriot Вооруженных сил Украины стало известно сегодня, 1 сентября.