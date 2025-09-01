В России назвали критичной одну деталь в сообщении об ударе по ключевым элементам ПВО ВСУ

Уничтожение радиолокационной станции (РЛС) AN/MPQ-65 оказалось наиболее критичным при ударе российских военных по ключевым элементам системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Эту деталь назвали военблогеры проекта «Военная хроника» в Telegram.

По сообщению авторов портала, уничтожение этой РЛС при ударе Вооруженных сил России стало тяжелой потерей для украинских военных, так как именно она занималась целеуказанием для зенитного ракетного комплекса Patriot, кабина управления и пусковая установка которого также были уничтожены накануне.

«Вся батарея [Patriot] на какое-то время (если не насовсем) будет выведена из строя», — подытожили авторы «Военной хроники».

Об уничтожении комплексов HIMARS и Patriot Вооруженных сил Украины стало известно сегодня, 1 сентября.