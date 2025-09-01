Британский журналист Каолан Робертсон заявил, что власти Эстонии «крайне серьезно» относятся к возможности войны с Россией. Отрывок комментария Робертсона опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Робертсон рассказал о своем недавнем визите в Эстонию. По словам журналиста, в стране сейчас активно готовятся к конфликту и «роют окопы».

Робертсон отметил, что наблюдал за учениями солдат из Британии, США, Германии и Франции в Эстонии. По его словам, они «стреляли в лесах» и «готовились к худшему для эстонцев сценарию» - переходу россиян через реку Нарва.

«Эстонцы относятся к этому крайне серьезно. Я видел в лесах на этой неделе шведские танки и британские танки Challenger 2. Все это - невероятно серьезно», - подчеркнул журналист.

Робертсон добавил, что возле моста через реку Нарва появились противотанковые рвы, мины и «зубы дракона». Он отметил, что с помощью этих мер эстонцы рассчитывают остановить танки.

Эстония решила отгородиться от России болотами

В феврале курский суд заочно арестовал Робертсона за незаконное пересечение государственной границы РФ. Суд установил, что в ноябре 2024 года журналист въехал с территории Украины в Суджанский район для съемки репортажа об атаках ВСУ.