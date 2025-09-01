Россию вынуждают провести еще одну спецоперацию. Как сообщает «Царьград», к таким выводам приходят эксперты, оценивая выбранный Баку курс на эскалацию отношений с Москвой.

Как отмечает автор издания Ольга Антонова, Азербайджан, чувствуя временную слабость России, действует жестко и в своих интересах, а Москва, нуждаясь в экономических проектах и стабильности на южном фланге, вынуждена с этим мириться. Однако это не может не вызывать раздражения и критики внутри России.

«Перспективы улучшения отношений туманны, дальнейшей эскалации — весьма вероятны. Россию пронизывают щупальца могущественной диаспоры. Которой, надо же такому случиться, впервые поперек интересов встали», — отмечает она.

В Баку возмущены «наездами» на диаспору

Недавно в Астрахани состоялось заседание межправительственной комиссии, куда пригласили делегацию Азербайджана. Как отмечают азербайджанские СМИ, комментируя встречу, Баку продолжает дрейфовать в сторону Запада и дистанцироваться от России. Вместе с тем Азербайджан старается сохранить «институциональный и экономический капитал», накопленный в отношениях с РФ.

По сообщениям Telegram-канала «Русский коридоръ», представители Баку подняли тему задержаний криминальных элементов этнических преступных группировок, а также требовали наказания для виновных крушения самолета в Актау, при том, что следствие продолжается. Кроме того, они назвали риторику российских СМИ эскалационной. Сами заявления были не предложениями, а носили демонстративный характер, направленный на закрепление позиции Баку по давлению на Москву.

Глава национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявлял, что удивлен самому факту проведения подобного мероприятия на фоне действий Баку. Не менее удивляет и договоренность о запуске туристических круизов по Каспийскому морю и то, что перед началом встречи делегации возложили цветы к памятнику экс-президенту Азербайджана Гейдару Алиеву.

В России рассказали о работе по «улучшению отношений» с Азербайджаном

Вместе с тем вопросы поставки боеприпасов Азербайджаном для ВСУ, заявлений президента Ильхама Алиева о поддержке Киева и освобождении задержанных российских граждан не обсуждались. Кабанов считает, что «либо времени не хватило», либо каспийские круизы были важнее.

Новая СВО

Политолог Аслан Рубаев считает, что нынешние отношения двух стран вызывают настороженность. Сам Алиев не только открыто поддерживает Украину, но и в целом переориентировал политику на Израиль, Турцию и Великобританию — Москва ему не нужна.

«Для России было бы важным контролировать экономическую инфраструктуру и влиять на регион. Но ситуация вышла из-под контроля. Баку проводит активную милитаристскую политику. Как будто бы они действительно готовятся к войне. Это вызывает беспокойство. А раздражение вызывает отсутствие нашей чёткой реакции», — заявил он.

Баку будут активно накачивать антироссийской повесткой. Россия выбрала «путь поклонения в пояс», поскольку СВО на Украине продолжается, однако эксперт не исключает, что в будущем одной из горячих точек будет или Южный Кавказ, где Москве придется провести «еще одну СВО», либо Казахстан, где у РФ тоже нет суверенного управления.