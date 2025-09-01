«Наносим удары»: продвижение армии РФ в зоне СВО значительно ускорилось
Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что продвижение российских войск ускорилось в три раза с начала года. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».
В конце августа министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что под контроль российской армии переходит по 600-700 квадратных километров территории в месяц. Белоусов отметил, что в начале года войска ежемесячно продвигались на 300-400 квадратных километров.
Дандыкин подчеркнул, что продвижению ВС РФ помогают удары по штабам соединений ВСУ. Он добавил, что показатели продвижения российской армии увеличились «в разы».
«Мы выводим из строя штабы соединений, наносим удары. Это очень сильно отражается на нашем продвижении вперед», - заключил эксперт.