Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что продвижение российских войск ускорилось в три раза с начала года. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

В конце августа министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что под контроль российской армии переходит по 600-700 квадратных километров территории в месяц. Белоусов отметил, что в начале года войска ежемесячно продвигались на 300-400 квадратных километров.

Дандыкин подчеркнул, что продвижению ВС РФ помогают удары по штабам соединений ВСУ. Он добавил, что показатели продвижения российской армии увеличились «в разы».