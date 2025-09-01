Названы последствия удара по объекту ВСУ в Ильичевске

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что удар по порту в Ильичевске (Одесская область) подорвет попытки контрнаступления ВСУ. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что по военному объекту ВСУ в порту Ильичевска вблизи Одессы был нанесен удар. Других деталей собеседник агентства не привел.

По мнению Дандыкина, в этот порт могли доставлять снаряды, ракеты и военные установки из других стран, в том числе из Болгарии и Румынии. Эксперт отметил, что сокращение поставок оружия скажется на попытках наступления ВСУ.

Дандыкин добавил, что в последние месяцы ВС РФ заметно ускорили свое продвижение. По словам эксперта, с февраля-марта 2025 года темпы продвижения российских сил выросли в два раза.