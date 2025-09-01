Российские военные ударили по складам ВСУ на Сумском направлении

Вооруженные силы РФ нанесли удары по крупным складам украинских войск на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, военнослужащие точным ракетным ударом поразили район сосредоточения роты материального обеспечения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Место скопления украинских солдат находилось у населенного пункта Верхняя Сыроватка в Сумской области.

«Уничтожены крупные склады обеспечения и ГСМ (горюче-смазочных материалов — «Газета.Ru»)», — отметили в силовых структурах.

Там не стали уточнять, сколько именно складов было поражено.

30 августа военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что восточная часть населенного пункта Юнаковка в Сумской области перешла под контроль ВС РФ. При этом ситуация на Сумском направлении в целом остается стабильно напряженной, так как формирования ВСУ продолжают попытки контратаковать.

За два дня до этого в российских силовых структурах заявили, что командование ВСУ приняло решение вывести 110-ю механизированную бригаду с Сумского направления. Причиной послужили большие потери в данном подразделении.