Российские военные уничтожили ракетные комплексы HIMARS и Patriot ВСУ

Российские военные уничтожили ракетные комплексы HIMARS и Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Patriot», а также многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65. Вся техника — производства США.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.