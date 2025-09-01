Российские войска уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot, а также пусковую установку РСЗО HIMARS и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, сообщает Минобороны России. Ранее оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поразил HIMARS в Сумской области.

© Jakub Kofluk/Zuma/TACC

В конце июля бойцы группировки войск «Запад» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» прицельно ударили под Купянском в Харьковской области по украинскому бронетранспортёру М113 производства США.

Оператор БПЛА 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным Ростов также рассказал, что за месяц уничтожил 60 антенн управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении в ДНР.