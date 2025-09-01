Боевики нацбатальона «Азов»* (признан в России террористической организацией и запрещен) могут сбежать из-под Купянска в Харьковской области, как это уже было в Авдеевке. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, сейчас «Азов»* бросают в бой, однако ничего из этого «не получается».

«Они хороши по всяким зверствам в тылу. На линии боевого соприкосновения, как правило, сбегают, как это было под Авдеевкой», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт также заявил, что сейчас российские военные охватывают Купянск с севера и северо-запада.

Напомним, что украинские войска сбежали из-под Авдеевки в феврале 2024 года — когда на город стали наступать российские военные. По словам военкора Андрея Руденко, боевики «Азова» бежали первыми.

* признан в России террористической организацией и запрещен