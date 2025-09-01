Атака в День знаний: что известно об ударах БПЛА на утро 1 сентября

Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 50 вражеских беспилотников. Ura.ru рассказал, что известно о налетах дронов противника на 1 сентября.

Какие регионы были атакованы?

Как сообщает пресс-служба Минобороны, 16 дронов было сбито над Черным морем, еще 12 — над Белгородской областью. Семь аппаратов нейтрализовали над Азовским морем, еще четыре — над Саратовской областью. По три сбили над Самарской, Оренбургской областях и Татарстаном, еще два — над Краснодарским краем.

О повреждениях и жертвах в результате вражеских атак не сообщается.

Краснодарский край

Большая часть дронов, направленных на регион, сбили еще над Черным морем. В Минобороны РФ пояснили, что атака была отражена благодаря слаженной работе расчетов ПВО. Угрозы гражданским объектам и инфраструктуре удалось избежать.

Пензенская область

В Пензенской области ввели, а после отменили режим беспилотной опасности. В рамках него на территории региона ввели временные ограничения работы мобильного интернета — об этом заявлял губернатор региона Олег Мельниченко.

Саратовская область

В аэропорту Саратова на время отражения атак беспилотников вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера была связана с необходимостью обеспечить безопасность полетов и пассажиров.

Волгоградская область

В аэропорту Волгограда также вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Три рейса оказались задержаны, еще четыре отменены. Ограничения сняли в 7:03 мск.