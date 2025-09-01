Порядка 10 тысяч иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали российские военные в зоне спецоперации. Как сообщает aif.ru, об этом заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Украинская армия привлекает в свои ряды наемников из Южной и Северной Америк, Италии, Польши, Франции, Германии, а также Грузии, Азербайджана и Армении.

«На сегодняшний день около 10 тысяч наемников уже навсегда остались на полях специальной военной операции», — добавил Липовой.

Генерал отметил, что российская разведка уделяет особое внимание радиоперехватам, в которых фиксируется иностранная речь. Обычно наемники располагаются в центре скоплений ВСУ.

«Запеленговав иностранную речь, наши военные делают соответствующие выводы и наносят по полученным координатам удары с использованием ракет, авиации и дронов, уничтожая противника и всех этих иностранных специалистов, которые слетаются в поисках легких денег», — добавил он.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что в днепропетровском селе Новогеоргиевка на стороне ВСУ воевали наемники. Туда приехали боевики из США, Колумбии и Франции.