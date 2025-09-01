Польская армия может остаться без топлива в случае начала войны из-за отсутствия в стране нужной логистической инфраструктуры. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

По данным журналистов, в настоящее время Центральная Европа не подключена к сети военных трубопроводов (CEPS) НАТО, а снабжение топливом при помощи автомобилей и поездов может быстро привести к нехватке цистерн и затруднить перемещение по автотрассам и железным дорогам.

Отмечается, что интеграция Польши в CEPS обойдется в €21 млрд, однако инвестора для этого проекта до сих пор не нашли. Варшава и другие представители региона хотят получить доступ к общему бюджету Североатлантического альянса, тогда возвести сеть трубопроводов можно будет за счет средств Евросоюза, однако против такого решения протестуют южноевропейские государства.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что геополитическое противостояние за будущее Украины и безопасность Европы вступило в решающую стадию. Польский лидер подчеркнул необходимость сохранения единства западных стран перед лицом угроз. По его мнению, действия РФ подтверждают, что сдерживание требует коллективных усилий.