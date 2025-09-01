ВС России «разрезали» группировку ВСУ в ДНР
Российские военные «разрезали» группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России добились успехов в районе села Шандриголово на краснолиманском направлении.
«В районе населенного пункта Шандриголово наши войска разрезали группировку противника. Наши силы вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово», — подтвердил Кимаковский.