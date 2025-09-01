Российские военные «разрезали» группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России добились успехов в районе села Шандриголово на краснолиманском направлении.