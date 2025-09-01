Европейские страны дошли до истерики, испугавшись российских танков. Как сообщает «Царьград», американские СМИ сообщают о планах ряда государств ЕС восстановить болота на границах с Россией, чтобы сделать территории непроходимыми для бронетехники.

Вернуть болота

Издание Politico пишет, что на этот шаг европейцев вдохновил опыт украинцев, которые в феврале 2022 года взорвали плотину на реке Ирпень, чтобы остановить российское наступление на Киев с севера. Кроме того, европейцы надеются таким образом внести вклад в борьбу с глобальным потеплением.

Не исключено, что подтолкнул к такой идее и собственный плачевный опыт НАТО — инцидент с американской инженерной машиной М88А2 «Геркулес» в апреле 2025 года. Военная техника на шасси танка Abrams утонула в торфяной топи в литовском Пабраде вместе с экипажем — для эвакуации пришлось сушить болото и прорубать просеки.

Большая часть торфяных болот Европы расположена в полосе, которая тянется от Финляндии на севере до Восточной Польши на юге. В болотный пояс попадает и важный Сувалкский коридор, который дает ЕС сухопутный путь в Прибалтику и отрезает Калининградскую область от основной части РФ.

Politico отмечает, что европейцы не просто мечтают о болотной обороне, а планируют к ней прибегнуть. В частности, масштабный проект Польши по укреплению восточной границы, среди прочего, предполагает восстановление торфяников и лесов.

«В Финляндии мы исторически использовали нашу природу в оборонительных целях. Я понял, что особенно на восточной границе есть много отличных мест, которые нужно восстановить — и с точки зрения климата, и с точки зрения того, как сделать их максимально труднопроходимыми», — добавил источник из Финляндии.

В Литве смотрят на инициативу без особо энтузиазма, однако также обсуждают его реализацию.

Стратегический тупик

Идея является ярчайшим примером стратегического тупика, в который загнала себя Европа. Осушение болот было одним из традиционных для Европы методов внутренней колонизации территории, и сейчас в регионе осушено и распахано более половины природных болот.

Однако, ничего удивительного в отчаянии Европы нет, а процесс трансформации европейского общества и наступления «нового дивного мира» виден и по множеству других признаков. На днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что в стране отказываются от социального государства из-за невозможности его финансировать.

Путин назвал одну из главных причин конфликта на Украине

Вместе с тем некоторые экономисты обратили внимание на странности экономической статистики Евросоюза. По ней ЕС вновь обогнал Китай, став второй по величине экономикой мира.

«Разве Китай не рос более чем на 5% ежегодно в последние годы? ЕС вырос всего на 1% в прошлом году. Население ЕС составляет 450 миллионов человек, в то время как население Китая — 1,4 миллиарда. Загадочная экономика», — отмечает канал «Китайская угроза».

Все это происходит на фоне стремительной милитаризации ЕС. Берлин собирается увеличить свою армию с нынешних 182 до 460 тысяч человек — рост более чем в 2,5 раза.

Европа не вынесла уроков

Подготовка к войне с Россией дает политикам Европы карт-бланш на принятие непопулярных решений: отказ от социального государства, закручивание политических гаек и цензуры, повышение налогов, возвращение срочной службы. Это же дает Брюсселю право давить на Венгрию и Словакию.

Экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин отметил, что Европа не вынесла исторических уроков, поэтому она хочет идти военным походом на Россию.

«Сколько, например, премьер Польши Дональд Туск говорил, что мы не будем нападать на Россию? Но он с гордостью сказал, что если до начала СВО Польша производила 5 тысяч тяжёлых артиллерийских снарядов в год, то сейчас уже 30 тысяч и выйдет на производство 200 тысяч снарядов в год. Зачем? Куда они пускать будут, по каким целям эти снаряды? По Тихому океану, куда, откуда? Европа готовится к войне с Российской Федерацией. Это данность», — заявил он.

По мнению эксперта, европейская пропаганда и официальные лица систематически впадают в «шизофреническое состояние», а их заявления прямо противоречат другим. Однако это никого не беспокоит, ведь принципиальные решения уже приняты.