Стала известна цель совместного патрулирования подлодок России и Китая

Подлодки России и Китая в ходе недавних учений «Морское взаимодействие — 2025» провели совместное патрулирование акватории Японского моря с целью отработки контроля за различными регионами Мирового океана. Об этом стало известно газете «Известия».

«В первую очередь отрабатывались именно элементы совместного морского подводного плавания, поскольку они самые сложные в области связи и навигации», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, в ходе мероприятия отрабатывались и вопросы управления. Эксперт отметил, что совместное патрулирование прошло на фоне того обстоятельства, что военный флот США и их союзников активно развивается.

Последствия для России от сближения Китая и Индии объяснили

В августе издание Military Watch Magazine заметило, что современные атомные подводные лодки Военно-морского флота России, включая субмарины проекта 955А, способны атаковать цели на территории США.