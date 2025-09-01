ВСУ отступают за реку Жеребец на Северском направлении, заявил в интервью ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

На Северском направлении под натиском российской артиллерии и дронов вооруженные силы Украины отступают за реку Жеребец, поделился подробностями собеседник агентства.

До этого, Кимаковский рассказал о том, что ВС РФ улучшили позиции на северном и южном флангах вокруг группировки вооруженных сил Украины в Северске.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский также сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили на Краснолиманском направлении ударный кулак подразделений «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Группировка состояла из 8 единиц иностранной техники, а также 50 боевиков.