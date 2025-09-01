В США раскрыли новый страх НАТО из-за России
Российские подводные лодки, оснащенные ракетами "Циркон", представляют серьезную опасность для флота НАТО, пишет Military Watch Magazine (MWM).
Вызов силам Североатлантического альянса со стороны российского ударного подводного флота существенно возрос как в условиях роста флота новейших кораблей класса "Ясень", так и из-за принятия на вооружение все большего количества новых противокорабельных крылатых ракет "Циркон", поделились своей точкой зрения авторы публикации.
По мнению обозревателей издания, дальность полета ракеты и скорость делают ее чрезвычайно сложной для перехвата.
Ожидается, что сложность обнаружения кораблей класса "Ясень" и дальность полета ракеты "Циркон" окажут мощное давление на флоты стран западного военно-политического блока, отмечается в материале.