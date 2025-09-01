Удар «Тюльпана» и «возрастные» штурмовики ВСУ: новости СВО к утру 1 сентября

В Минобороны России сообщили об успешных операциях в Днепропетровской и Сумской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро понедельника, 1 сентября.

Удары «Градов»

Российские системы залпового огня «Град» уничтожили пункты временной дислокации и боевую технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Артиллеристы 4-й танковой дивизии ВС РФ нанесли удары 122-миллиметровыми реактивными снарядами по целям, находившимся на расстоянии более 25 километров. После этого военные покинули позиции, замаскировали технику и ушли в укрытия.

В Днепропетровской области «Грады» уничтожили укрепленный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ. Пункт был замаскирован и находился в лесополосе.

Уничтожение бронетехники ВСУ в Днепропетровской области

Операторы российских ударных беспилотников уничтожили бронетранспортер М113, пикап и боевую бронированную машину MaxxPro ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Военные отметили, что техника использовалась ВСУ для снабжения и перемещения сил.

Удар «Тюльпана»

ВС РФ уничтожили украинские укрепленные блиндажи в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны России. Удары по блиндажам были нанесены из 240-миллиметровых самоходных минометов «Тюльпан».

Разведка выявила опорные пункты ВСУ, после чего по ним нанесли несколько ударов. В результате укрепления были полностью разрушены и ВСУ лишились очередного опорного пункта на стыке областей, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Сумской области

Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости об уничтожении крупных складов десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области. ВС РФ нанесли ракетный удар по району дислокации украинской роты материального обеспечения у села Верхняя Сыроватка.

Путин высказался об урегулировании на Украине

«Возрастные» штурмовики ВСУ

Источник в российских силовых структурах рассказал ТАСС, что военных в возрасте из украинских погранотрядов в Харьковской области переводят в механизированные бригады. По словам собеседника агентства, ими «доукомплектовывают» штурмовые группы.