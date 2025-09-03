Раскрыты подробности атаки на РФ ночью

За ночь над Россией сбили 105 украинских дронов
В ночь со вторника на среду над российской территорией перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны.
С 23.00 мск 2 сентября до 7.00 мск 3 сентября над Ростовской областью сбили 25 украинских дронов, над Брянской – 24 дрона, над Кубанью – 20, над Черным морем – 15, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких
Над Калужской областью уничтожили 10 дронов, над Крымом – восемь, над Азовским морем – два, и один – над Смоленской областью.
Все пораженные БПЛА относились к самолетному типу, указало ведомство.
Ночью в Ростовской области перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников.
Над Смоленской областью сбили один беспилотник.