Раскрыты подробности атаки на РФ ночью

В ночь со вторника на среду над российской территорией перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

С 23.00 мск 2 сентября до 7.00 мск 3 сентября над Ростовской областью сбили 25 украинских дронов, над Брянской – 24 дрона, над Кубанью – 20, над Черным морем – 15, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Над Калужской областью уничтожили 10 дронов, над Крымом – восемь, над Азовским морем – два, и один – над Смоленской областью.

Все пораженные БПЛА относились к самолетному типу, указало ведомство.

Ночью в Ростовской области перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников.

Над Смоленской областью сбили один беспилотник.