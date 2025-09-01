Военкор показал «казнь» украинского военного бойцами ВСУ в момент сдачи в плен

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили украинского военного в момент сдачи в российский плен. Кадры показал военкор Дмитрий Кулько в Telegram.

Уточняется, что видео было снято на запорожском направлении. Украинский военнослужащий сложил оружие, разделся по пояс и с белым флагом начал идти к российским позициям вслед за разведывательным дроном Вооруженных сил (ВС) России.

«Но украинские боевики не дали ему уйти — убили FPV-дронами. Показательная казнь, чтобы другим бусифированным было неповадно», — написал военкор.

Ранее стало известно об обманном способе вербовки колумбийских наемников ВСУ. Сообщалось, что они попали на фронт под предлогом трудоустройства в Европе.