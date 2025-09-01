Снайпер 57-й бригады российской группировки войск «Восток» с позывным Морячок рассказал, что испугавшийся российских военных солдат ВСУ открыл огонь и помешал группе сослуживцев сдаться в плен.

«Они (военные ВСУ — RT.) пытались сдаться, но в данный момент, когда к ним уже начали плотно подходить, они начали стрелять. Кто-то один испугался и создал панику всем», — цитирует военного РИА Новости.

При этом российский боец подчеркнул, что штурмовики ВС России обучены в любых стрессовых ситуациях контролировать свои эмоции и действия, чтобы не допускать паники при выполнении боевых задач.

Замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Рапира ранее отметил, что украинские военнопленные в последнее время стали чаще сдаваться и затем отказываться от обмена.

Также снайпер с позывным Тагил рассказал RT, что бойцы ВСУ однажды помогли нашим военным, чтобы сразу сдаться.