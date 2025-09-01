У берегов Янбу атаковали танкер, связанный с Израилем

В Красном море неподалеку от побережья города Янбу в Саудовской Аравии атаковали танкер, который ходит под флагом Либерии и принадлежит Израилю.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности. По информации Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), инцидент произошел в 40 морских милях к юго-западу от Янбу.

Экипаж судна услышал "громкий хлопок", после чего увидел "брызги от неизвестного снаряда". В результате произошедшего никто не пострадал. "В более позднем обновлении компания Ambrey заявила, что, по ее оценке, судно "соответствует" целям йеменских хуситов, поддерживающих Иран, учитывая, что оно открыто принадлежит Израилю", - говорится в материале. 21 августа лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси заявил, что вооруженные силы движения на этой неделе осуществили удары по двум судам, находившимся в северной части Красного моря.

По его словам, причиной атаки стало нарушение судами введенного хуситами запрета на сотрудничество с израильскими портами.