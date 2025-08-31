ВСУ нанесли два удара по жилым кварталам Энергодара

Жилую застройку города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, как проинформировал глава города Максим Пухов, атаковали беспилотниками ВСУ.

Сегодня днем при помощи нескольких дронов совершенна «очередная подлая атака ВСУ на Энергодар», написал Пухов в своем телеграм-канале. Целью «украинских террористов опять стал район жилой застройки», указал глава города.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте сейчас работают сотрудники силовых ведомств.

"Возгорания не произошло, - добавил Пухов. - Информация о повреждениях уточняется".

