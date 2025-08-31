Операторы подразделения «Рубикон» уничтожили дроны, бронемашины, гаубицу и блиндажи ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В воскресенье Минобороны опубликовало данные об успешной работе расчетов FPV-дронов испытательного центра «Рубикон» на донецком направлении.

Операторы центра уничтожили украинские коптеры «Баба-Яга», боевые бронированные машины, автомобильную легкую и грузовую технику, БМП-2, американский гусеничный бронетранспортер М113, самоходную гаубицу «Богдана».

Также ликвидированы станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, антенна связи, пункты временной дислокации, огневые позиции и живая сила ВСУ.

Ранее сообщалось, что операторы «Рубикона» сбили польские и немецкие дроны FlyEye и Vector в зоне СВО.