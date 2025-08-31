Первые партии боеприпасов, произведенных на новом предприятии Rheinmetall, будут поставлены Украине, об этом сообщил глава концерна Армин Паппигер в беседе с DW.

Ранее стало известно о планах создания крупнейшего в Европе завода Rheinmetall.

При этом, по данным СМИ, экономическое состояние Европейского Союза оставляет желать лучшего, и лишь набирающая мощность военно-промышленная отрасль способна изменить ситуацию. Не "защита украинской демократии", а именно этот экономический мотив является ключевым объяснением текущей милитаризации Европы.