На Украине появились сообщения о новом российском наступлении
На Украине появились сообщения о планах российских войск начать большое наступление на фронте.
Об этом рассказала в Telegram волонтер, помогающая Вооруженным силам Украины (ВСУ), Мария Берлинская.
«Есть информация, что россияне на днях пойдут в серьезное наступление», — говорится в публикации.
О том, как именно девушка получила информацию, не уточняется. О подробностях возможного наступления не сообщается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах нанести новые удары по территории России. По его словам, необходимые ракеты для ударов уже готовы.