Штаб-квартира НАТО опубликовала актуальные данные о расходах государств-членов на вооружение. Они показывают, что расходы не снижаются, как утверждает так называемая «качественная» западная пресса, а растут. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

Обозреватель издания Филипп Тассев отмечает, что в минувшую пятницу агентство DPA сообщило, что страны НАТО «снизили темпы роста расходов на оборону», и это сразу же подхватили различные западные «качественные СМИ».

Однако, в реальности картина несколько иная, отмечает автор.

По его словам, военные расходы европейских стран НАТО и Канады вырастут на 15,9% в годовом исчислении в 2025 году. При этом расходы в 2024 году увеличились на 18,6% по сравнению с 2023 годом, в котором также «наблюдался огромный рост».

«С 2022 года общая сумма, которую НАТО, Европа и Канада ежегодно закачивают в свои армии, выросла с примерно 375 миллиардов долларов до более чем 550 миллиардов долларов. Это рост более чем на 46% за три года! И конца этому и края не видно», — пишет Тассев.

Он считает, что «немного недальновидно» говорить о «слабости» в темпах перевооружения НАТО, опираясь на «разницу менее чем в три процентных пункта».

Тем более что в расходах на «основные вооружения», то есть танки, орудия, самолеты и корабли, снижения не наблюдается. По данным НАТО, в 2024 году европейские члены и Канада потратили на них на 28,4% больше, чем годом ранее. В 2025 году прогнозируется рост еще на 28,4%.

На последнем саммите НАТО в конце июня страны альянса обязались к 2035 году выделять пять процентов своего ВВП на военные цели.