Заявление прозвучало после совещания с главкомом ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах нанести новые удары по территории России. Об этом сообщает Telegram-канал издания "Страна.ua".

Заявление было сделано на фоне испытаний новых украинских ракет, пишет "Лента.ру". По словам Зеленского, все необходимое для ударов уже подготовлено.

"Силы и средства подготовлены, запланировали новые дипстрайки", — сказал президент после совещания с главкомом Вооруженных сил Украины Александром Сырским.