В Германии сделали заявление об отправке наземных войск на Украину

Московский Комсомолец

Немецкий канцлер Фридрих Мерц сделал заявление по вопросу отправки наземных войск на Украину. Об этом пишет издание ZDF.

По словам канцлера, на данный момент никто не говорит об отправке наземных войск на Украину, сейчас обсуждаются гарантии безопасности в случае прекращения огня.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что Великобритания, Германия и Франция собираются разместить свои войска на территории Украины, пообещав, что американских войск там не будет.