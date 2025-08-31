В Минобороны Израиля заявили об убийстве представителя военного крыла ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил на своей странице в соцсети X об убийстве представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейда в секторе Газа.

«Представитель террористической группировки ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе», — указал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что накануне израильская армия предприняла попытку ликвидировать в секторе Газа представителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейду.