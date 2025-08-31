Норвегия объявила о покупке британских фрегатов типа 26

Норвегия выбрала Великобританию в качестве стратегического партнёра для приобретения фрегатов типа 26, заключив сделку на 10 млрд фунтов стерлингов.

© Wikipedia

Норвегия заключит сделку на покупку британских фрегатов типа 26, передает РИА «Новости». В официальном заявлении правительства говорится: «Правительство Норвегии выбрало Великобританию в качестве стратегического партнера для приобретения новых фрегатов. Покупка британских фрегатов станет крупнейшей на сегодняшний день инвестицией Норвегии в обороноспособность».

Поставка фрегатов типа 26 в Норвегию запланирована на 2030 год. До заключения соглашения рассматривалась возможность приобретения кораблей у Франции, Германии и США.

Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил в социальной сети Х, что сумма сделки между странами составит 10 млрд фунтов стерлингов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России обвинило Норвегию в эскалации конфликта на Украине. Правительство Норвегии предложило направить Киеву 8,35 млрд долларов. Норвегия и Германия решили профинансировать закупку двух зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины.