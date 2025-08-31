Российские войска активно продвигаются по направлению Константиновки, им осталось преодолеть несколько километров до окраин города. Темп наступления Вооруженных сил России оценил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«[Российские] подразделения уверенно двигаются вперед. До Константиновки все меньше и меньше — дело нескольких километров», — заявил руководитель региона.

Он добавил, что украинские войска сохраняют сопротивление в районе Клебан-Быкского водохранилища.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку не видит стремления Украины к урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Он выразил уверенность, что украинский курс на продолжение конфронтации с Россией ошибочен и приведет Киев к печальным последствиям.